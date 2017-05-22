ВC Турции за неделю обезвредили свыше 90 террористов

2017-05-22 11:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ходе антитеррористических операций, проведенных с 11 по 21 мая в турецких провинциях Ширнак, Хаккари, Диярбакыр, Эрзурум, Ардаган, Бингель, Муш и Хатай было обезврежено 93 члена террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), сообщает в понедельник Генштаб ВС Турции.

В ходе операций было изъято 2 миномета, 12 крупнокалиберных пулемета, 313 автоматов, 4 снайперские винтовки, 5 гранатометов, 597 гранат, 53 самодельных взрывных устройства, 2,3 тонны взрывчатых веществ и 150 тысяч боеприпасов.

За последнюю неделю, в противостоянии с террористами РПК, погибло 7 турецких военнослужащих, 27 были ранены.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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