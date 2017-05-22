Вице-премьер Батыр Эрешов совершил самоубийство

2017-05-22 11:52 | www.apa.az | 3

3 мая госинформагентство ТДХ сообщило, что на 52-ом году жизни в Ашхабаде скончался заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов.

Как передает АПА со ссылкой на chrono-tm.org, «Хроники Туркменистана» сообщают, что причиной смерти вице-премьера стало самоубийство. Эрешов совершил самоповешение.

Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.

По нашим данным, Батыр Эрешов похоронен на родовом кладбище в Бухарском вилаяте Узбекистана.