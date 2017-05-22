Армяне готовят провокацию против Азербайджана – ФОТО

2017-05-22 11:52 | www.oxu.az | 3

В российском Курске армяне готовят провокацию в День Азербайджанской Республики – 28 мая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ассоциация армянской молодежи Курска в этот день планирует организовать в городе мероприятие под названием «25-летие освобождения Шуши» и «праздничный концерт».

Армяне заявили, что уже согласовали эти мероприятия с официальными структурами.

Председатель Фонда возрождение и развитие азербайджанской культуры в России Шамиль Тагиев сказал по этому поводу, что азербайджанская молодежь в курсе этого вопроса и собирается обратиться в МИД России и другие структуры.

Отметим, что азербайджанский город Шуша был оккупирован армянскими подразделениями 8 мая 1992 года.

А.М.

