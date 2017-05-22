В Стамбуле стартовал саммит ОЧЭС

2017-05-22 12:02 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Стамбуле свою работу начал 25-й саммит глав государств и правительств стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Азербайджан на саммите представляет председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов. Саммит открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что укрепление и развитие сотрудничества в рамках этой организации напрямую зависит от деятельности стран-членов.

Р. Т. Эрдоган отметил, что активное участие на заседаниях, реализация проектов, направленных на повышение благополучия населения, являются непосредственной задачей государств-членов: «Наряду с этим, без развития связей между нашими народами другие усилия оказываются недостаточными. Несмотря на то, что как государства-члены у нас разные языки и культура, политические взгляды, уровень экономики счастье и горе стран-членов концентрируется в географии Черного моря».

Отметим, что по итогам саммита ожидается принятие декларации, в которой будут отражены перспективы развития организации.

Напомним, ОЧЭС была учреждена 25 июня 1992 года при участии глав 11 государств и правительств, включая Азербайджан. В настоящий момент в организации представлены 12 стран – Албания, Азербайджан, Турция, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Украина, Армения и Сербия.

Н.О.

