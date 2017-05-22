Число портов Транскаспийского международного транспортного маршрута будет увеличено

2017-05-22 12:07 | www.oxu.az | 3

Число портов, присоединившихся к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, будет увеличено.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил гендиректор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов.

«Мы намерены увеличить число портов, присоединившихся к этому коридору. Помимо казахстанского Актау, а также порта Курык, турецкого Самсуна, мы намерены привлечь к этой инициативе новые порты», - заявил Т.Зиядов.

У.А.

