Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

2017-05-22 12:09 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cuma günü yurt içi piyasalar kapalı olurken, perşembe günü 3,6415 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 3,6250'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve 3,5560 seviyesini gören dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,35 düşüşle 3,5627'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,52 azalışla 3,9866'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,77 düşüşle 4,6291'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, geçen haftayı yüzde 2,52 değer kazancıyla tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1,1180'in üzerinde dengelendi.