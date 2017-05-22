Президент Узбекистана принял участие в саммите арабо-мусульманских стран и США

2017-05-22 12:02 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда принял участие в саммите лидеров арабских и мусульманских государств, а также США, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщила пресс-служба главы государства.

В саммите приняли участие главы государств-членов Организации исламского сотрудничества, США, генеральные секретари ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Ол Сауд, приветствуя участников саммита, отметил, что их участие весьма значимо для повышения престижа этого форума, способствующего усилению противодействия экстремизму и терроризму, продвижению идей толерантности, укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества.

В повестку дня саммита вошли вопросы обеспечения глобального мира и стабильности, совместной борьбы с терроризмом и насилием. Внимание участников саммита было обращено на предотвращение угроз миру, сохранение национальных и религиозных ценностей и культуры всех стран.

В Узбекистане за годы независимости осуществлены широкомасштабные меры в этом направлении. Основой этой благородной работы является реализованная под руководством первого президента страны Ислама Каримова и последовательно продолжающаяся сегодня миролюбивая политика Узбекистана.

Важным шагом в обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии стало создание в регионе зоны, свободной от ядерного оружия. На состоявшемся в 1999 году Стамбульском саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ислам Каримов выдвинул инициативу о создании при ООН Международного центра по противодействию терроризму. Практическим воплощением этой идеи стало создание в 2001 году контртеррористического комитета в рамках Совета Безопасности ООН.

В разработанной по инициативе президента Мирзияева Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах особое внимание уделено вопросам укрепления безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, задачам по совершенствованию правовой базы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, договорно-правовых основ международного сотрудничества.

В настоящее время Узбекистан председательствует в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. В 2016 году в Ташкенте состоялась 43-я сессия данного совета. Выступая на этой сессии Мирзияев подчеркнул, что именно просвещение и образование являются ключом к процветанию народов, укрепляют в людях стремление к благодеяниям, добру.

Президент Узбекистана в ходе поездки в Саудовскую Аравию провел неформальные встречи с коллегами из Таджикистана и Казахстана, в ходе которых главы государств обсудили региональную повестку и дальнейшие перспективы сотрудничества.

Саммит арабо-мусульманских стран и США будет способствовать дальнейшему повышению авторитета религии ислам, расширению дружеских отношений и сотрудничества между государствами, усилению противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, контрабанде оружия и наркотических веществ.

(Автор: Демир Азизов)