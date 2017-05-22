Никто не ставит меморандум о зонах деэскалации в Сирии под сомнение – МИД РФ

2017-05-22 12:06 | www.trend.az | 2

Россия не видит проблем в реализации меморандума по зонам деэскалации в Сирии, который был подписан в Астане, хотя "без накладок и шероховатостей не обходится", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Я не вижу проблем с реализацией меморандума, подписанного в Астане, если не считать несколько идеологизированной позиции наших американских коллег, у которых, я так понимаю, неприятие вызывает статус Ирана, как гаранта выполнения этого меморандума", — сказал Рябков журналистам.

По словам замминистра, "с учетом сложности обстановки в Сирии без накладок и без шероховатостей не обходится, но это не признак того, что документ под вопросом или требует пересмотра".

"Наоборот, только что завершившийся шестой раунд женевских переговоров под эгидой (спецпосланника ООН Стаффана) де Мистуры подтвердил, что никто, по большому счету, эффективность Астаны как процесса и результативность проведённой там работы под сомнение не ставит. На экспертном уровне контакты будут продолжены, и, несомненно, мы видим в этом меморандуме действенный инструмент решения задачи стабилизации обстановки и укрепления режима прекращения боевых действий", — заключил Рябков.