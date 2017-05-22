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Курс биткоина впервые превысила 2000 долларов

2017-05-22 12:13 | www.oxu.az | 3

Курс биткоина на мировых биржах сегодня, 22 мая, достиг 2100 долларов. Как сообщает Oxu.Az, это на 102 доллара или 5,1% выше, чем 19 мая.

В качестве причины указывается глобальная политическая неопределенность. Спрос на криптовалюты в Японии и Южной Корее также оказал сильное влияние на динамику биткоина. Недавно Япония приняла закон, разрешивший ритейлерам принимать биткоины в качестве легального платежного средства, что подстегнуло рост операций с криптовалютой.

Напомним, что на сегодняшний день капитализация рынка биткоина увеличилась до 34,15 млрд долларов. Для сравнения отметим, что еще 25 апреля она составляла 20,6 млрд долларов. 

Н.О.

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