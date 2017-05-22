Свободная экономическая зона в Аляте начнет действовать в этом году

2017-05-22 12:21 | www.oxu.az | 2

Свободная экономическая зона, созданная в поселке Алят Гарадагского района, начнет действовать в этом году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил гендиректор ЗАО «Бакинского международного морского торгового порта» Талех Зиядов.

Говоря о конкурентоспособности зоны, Т.Зиядов отметил, что выдвинутая Азербайджаном концепция Шелкового пути создаст более прочную конкуренцию и позволит создать вокруг дополнительную стоимость.

«Например, если направлявшиеся в Европу грузовые контейнеры шли через Россию, то в нашей концепции они будут открыты в Алятской зоне, включена дополнительная стоимость, и потом осуществят экспорт.

Одним словом, Азербайджанская концепция Шелкового пути более инновационная, то есть имеет цель добавления дополнительной стоимости к ненефтяному сектору», - добавил Т.Зиядов.

У.А.

