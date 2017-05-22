Идеи Льва Гумилева сегодня получают новое рождение - политический аналитик (ВИДЕО)

2017-05-22 12:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Все идеи, заложенные выдающимся тюркологом, историком-этнологом и востоковедом Львом Гумилевым более полувека назад, сегодня получают новое развитие. Об этом сказала директор агентства «Новости-Азербайджан» Гюльнара Мамедзаде во время дискуссий в Экспертном совете Baku Network, посвященные творчеству Льва Гумилева, его вкладу в изучение истории тюркских народов.

Дискуссии были приурочены к 105-летию со дня рождения выдающегося ученого-историка.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, директор российского Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин и президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов.

«В настоящее время мы наблюдаем те процессы, которые сегодня развиваются на евразийском пространстве, видим переосмысление отношений ведущих держав региона, таких как Россия, Турция и др. Особую миссию в этих процессах сегодня играет Азербайджан. Поэтому неудивительно, что идеи Гумилева обсуждают и переосмысливают на огромном пространстве, включающем Россию, Азербайджан, Казахстан, Турцию. Эти идеи получили новый импульс, и этот процесс, пока еще не достиг кульминации. Возможно, в ближайшие пять-десять лет мы станем свидетелями совершенно иной картины на евразийском пространстве, и она будет отражать те ценности, которые были заложены Львом Гумилевым», - сказала Мамедзаде.

Евразийский формат сотрудничества, по сути, глобальный геополитический проект, и мы должны подумать о тех механизмах, которые будут защищать нашу историю, идеи и ценности, сказала политический аналитик, добавив, что всем нам необходимо защитить то, что создается сегодня.

По словам аналитика, нагорно-карабахский конфликт является главным препятствием для интеграции и это видно сегодня на примере Евразийского экономического союза. Наличие конфликта мешает дискуссиям и будущему сотрудничеству, а это означает, что эту проблему необходимо решить, отметила Мамедзаде.

Аналитик также отметила роль «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» в создании диалога между обществами двух стран для решения проблемы.