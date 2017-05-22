Подробности аварии, в которой погибли студенты – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-05-22 12:30 | www.oxu.az | 3

Появились любопытные факты дорожной аварии, произошедшей 20 мая на 112-ом километре магистрали Баку-Газах, в результате которой погибли 5 студентов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, молодые люди из «Имишли» в день аварии арендовали автомобиль «Hyundai Accent» с госномерами 99 LD 773.

Автомобиль принадлежал компании «Elşən - Rent a Car», а доверенность выписана на имя 17-летнего Амираслана Амирасланова, у которого даже не было водительского удостоверения.

Сообщается, что водитель автомобиля в местах нахождения камер и радаров соблюдал правила, а затем резко увеличивал скорость.

15:52 (20.05.2017)

На трассе Баку-Газах произошла тяжелая авария.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в районе 15:00 на участке магистральной дороги Баку-Газах, пролегающей по территории Кюрдамирского района.

Потерявший управление автомобиль перевернулся на обочине дороги, 5 человек погибли.

По факту сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции ведется расследование.

С.Б.

