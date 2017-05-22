Хокинг назвал главное условие выживания человечества

2017-05-22 12:37 | www.oxu.az | 3

Британский ученый Стивен Хокинг назвал главное условие выживания человечества. Об этом физик рассказал в превью к Международному фестивалю науки и искусств Starmus IV, который пройдет с 18 по 23 июня 2017 года в городе Тронхейм (Норвегия).

Как передает Oxu.Az, высказывание эксперта приводит издание The Independent.

«Я твердо верю, что мы должны начать искать альтернативные планеты для возможного проживания», — сказал Хокинг. В ходе превью фестиваля, состоявшего в Лондоне, ученый также презентовал новую модель золотых часов от швейцарской компании Omega, выступившей спонсором Starmus IV.

В марте 2017 года британский ученый поддержал идею создания мирового правительства. По мнению Хокинга, это позволит остановить агрессию человека, в частности, биологическую или ядерную войну, под угрозой наступления которых, по мнению эксперта, находится человек.

В апреле 2015 года британец запустил процедуру регистрации своего имени в качестве торговой марки. Физик уже подал необходимые документы в Офис интеллектуальной собственности Великобритании. Средства, которые может получить ученый за продажу изделий со своим именем, Хокинг собирается потратить на благотворительные цели, в частности борьбу со СПИДом.

Н.О.