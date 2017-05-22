Джаз для гостей Исламиады (ФОТО)

2017-05-22 12:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт группы пианиста Эльчина Ширинова, посвященный IV Играм исламской солидарности Баку-2017, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Эльчин Ширинов один из немногих азербайджанских джазовых пианистов, смог покорить сердца зрителей не только в нашей стране, но и за ее пределами. Он - участник многих международных фестивалей и концертных программ в Польше, Швейцарии, Франции, Германии, Малайзии, Великобритании и Китае. Эльчин Ширинов совершенствовал свою игру, получая уроки в Нью-Йорке у таких именитых джазменов как Кевин Хэйес и Аарон Голдберг.

В концерте в составе группы Эльчина Ширинова приняли участие Эмилия Ягубова (вокал), Шамиль Мамедов (вокал и гитара), Ниджат Пашазаде (бас-гитара), Геннадий Гасыев (ударные). В исполнении музыкантов прозвучали азербайджанские и зарубежные песни, такие как «Zibeydə» Тофига Гулиева, «Güller» Эмина Сабитоглу, «Gəl bizim dağlara» Арифа Меликова, а также песни из репертуара Бейонсе «Listen», Майкла Джексона «Human Nature», Джино Ванелли «Crazy Life», Ареты Франклин «At Last», Глории Гейнор «I will survive» и другие, которые были встречены овациями зрительного зала.

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