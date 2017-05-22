Двое азербайджанских певцов выиграли «Greencard»

2017-05-22 12:42 | www.oxu.az | 3

На днях были обнародованы результаты лотереи «Greencard», дающей право на проживание и работу в США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в этот раз «Greencard» выиграли 224 гражданина Азербайджана, которые получат право на проживание в США с 2018 года.

Среди них двое знаменитостей местного масштаба: солист группы «Dəyirman» Эльмир Магеррамов и певец Элариз Мамедоглы.

Наличие в списке Эльмира Магеррамова и Элариза Мамедоглы подтвердил представитель «Greencard Azerbaijan» Роял Джафаров.

А.С.

