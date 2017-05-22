В Бразилии проходят митинги с требованием отставки президента

2017-05-22 12:48 | www.oxu.az | 3

По всей Бразилии проходят массовые акции с требованием отставки президента. Самый масштабный митинг состоялся в городе Сан-Паулу. Там на проспект Паулиста вышли около 20 тыс. человек. Многие манифестанты держали в руках плакаты с просьбой провести досрочные выборы главы государства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в момент проведения акции в Сан-Паулу шел сильный дождь. По мнению организаторов, именно из-за него многие остались дома. Предполагалось, что в митинге примут участие сотни тысяч человек.

Ранее некоторые общественные движения отказались от участия в воскресных манифестациях, объяснив свое решение «соображениями безопасности». По словам руководителей этих организаций, позже они проведут свои акции протеста с требованием отставки президента.

Н.О.