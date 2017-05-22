Министр торговли уснул во время выступления Трампа – ВИДЕО

2017-05-22 12:55 | www.oxu.az | 3

Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время выступления президента Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Interfax.ru, речь Трампа накануне транслировалось в прямом эфире, организованном пресс-службой Белого дома.

В заключительной части речи, когда президент говорил о важности торговли, объектив камеры был направлен на министра Росса, сидящего в одном ряду с дочерью президента Иванкой.

Было видно, как министр дремлет, при этом примечательно, что на Россе были наушники для перевода, в то время как он слушал речь президента.

И.Н.