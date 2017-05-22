Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала "серебро" Исламиады

2017-05-22 12:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала "серебро" на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В финале сборная Азербайджана встретилась со сборной Ирана. Встреча завершилась победой иранской команды.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.