Еще одно "серебро" в копилке азербайджанских ушуистов

2017-05-22 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский ушуист Вугар Керемов стал серебренным призером соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Свой последний бой Керемов в категории 70 кг провел с иранским спортсменом. Бой завершился со счетом 0-2 в пользу иранского спортсмена Саеида Фазели.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.