На территории Азербайджана будут грозы, дожди, ветер усилится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-05-22 13:04 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17°, днем 22-27° тепла, в Баку ночью 14-16°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами будет туман. Однако днем в северных и западных районах возможны грозы и дожди, местами интенсивного характера, выпадет град. Временами западный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

23-25 мая начиная с северных и западных районов погода на территории страны будет нестабильной, ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера. Возможен град. Подует порывистый западный ветер. Уровень воды в реках повысится.