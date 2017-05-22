Огтай Асадов: «Примитивное мышление руководства Армении, уверяющее всех, что применение силы может способствовать добрососедским отношениям, является плодом больного воображения»

2017-05-22 13:07 | www.apa.az | 3

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет участвовать в работе 25-го Саммита глав государств и правительств стран-членов ОЧЭС в Стамбуле в связи с церемонией закрытия IV Игр Исламской солидарности в Баку. Президент Ильхам Алиев очень сожалеет об этом, приветствует участников саммита и передает им свои наилучшие пожелания».

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на 25-м Саммите глав государств и правительств стран-членов ОЧЭС в Стамбуле сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов.

О.Асадов отметил, что 25 лет назад ОЧЭС была создана для долгосрочного, тесного сотрудничества: «Жаль, что за эти 25 лет наш регион стал более опасным, произошли новые конфликты, и перспективы развития региона находятся под серьезной угрозой. Человеческие трагедии растут, масштаб зверства, жестокости людей перевернул представления многих. Но для азербайджанцев, в особенности для более чем миллиона беженцев и вынужденных переселенцев все это не является чем-то новым».

О.Асадов добавил, что Армения продолжает оккупацию 20% азербайджанских территорий и таким образом нарушает безопасность и стабильность региона. Он подчеркнул, что оккупация Арменией азербайджанских территорий препятствует региональному сотрудничеству: «К сожалению, сегодня один из членов ОЧЭС продолжает демонстрировать нетерпимость и агрессию. Идеология Армении превратила ее в моноэтническую, а также лишает и ее, и весь регион возможности развития. Армения все еще игнорируют верховенство международного права, отказывается выполнять 4 резолюции Совбеза ООН о немедленном и безоговорочном выводе своих вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Поэтому я хотел бы заявить всем, что примитивное мышление руководства Армении, уверяющее всех, что применение силы может способствовать добрососедским отношениям, является плодом больного воображения. Несомненно, Азербайджан полностью восстановит свою территориальную целостность в соответствии с нормами международного права».