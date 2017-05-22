В Азербайджане будут штрафовать за оплату наличными

2017-05-22 13:05 | www.oxu.az | 3

Вступил в силу закон Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Marja, в статью 58.7-1 Кодекса были внесены следующие изменения:

За нарушение положений закона Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах» в течение календарного года, если такое происходит в первый раз, применяются финансовые санкции в размере 10%, во второй раз – 20%, в третий и более раз – 40%.

У.А.

