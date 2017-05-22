Увеличится число портов на Транскаспийском транспортном маршруте

2017-05-22 12:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Количество портов, присоединившихся к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, будет увеличено, сказал в понедельник журналистам генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов на полях второго заседания портов-побратимов в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Баку.

По его словам, консорциум намерен привлечь к коридору новых участников и будет работать в этом направлении.

"Сейчас на маршруте помимо Бакинского морского торгового порта задействованы казахстанские порты Актау и Курык, а также турецкий Самсун. Мы рассчитываем увеличить их число", - сказал Зиядов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

В октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

(Автор: Максим Цурков)