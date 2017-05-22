В Азербайджане заявления подтвердили свыше 58 тысяч абитуриентов

2017-05-22 13:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для участия во втором вступительном экзамене, который пройдет летом по I-IV группам специальностей вузов, заявления подтвердили 58 332 абитуриента - 52 953 азербайджанского и 5 379 русского сектора, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в понедельник.

Из них 22 011 человек подали документы в I, 16 854 - во II, 15 230 - в III, 4 237 – в IV группу.

В случае желания участвовать во втором приемном экзамене, абитуриенты, указавшие в электронных заявлениях готовность участвовать и в первом приемном экзамене, должны до 22 мая пройти регистрацию на сайте ГЭЦ.

Не подтвердившие электронные заявления в установленный срок абитуриенты не будут допущены к экзаменам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)