В Тель-Авиве автомобиль врезался в группу пешеходов

2017-05-22 13:17 | www.trend.az | 3

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве, передает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы

"Подозрения на преднамеренный автомобильный таран на улице Яффо в Тель-Авиве. Пострадали пять-шесть человек", — сообщил Десятый телеканал.

В "скорой помощи" подтверждают информацию об инциденте.

"В 11.22 получено сообщение о пешеходах, сбитых автомобилем в Тель-Авиве", — написала служба в своем микроблоге в Twitter.

Израильская полиция рассматривает наезд на пешеходов в Тель-Авиве как дорожно-транспортное происшествие, а не теракт, сообщает полиция со ссылкой на предварительные выводы следствия.

Служба "скорой помощи" сообщает о четырех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Местные телеканалы поначалу не исключали, что действия водителя носили преднамеренный характер.

"Предварительное расследование указывает на то, что это было дорожно-транспортное происшествие", — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел примерно за час до ожидаемого прибытия в Израиль президента США Дональда Трампа. Визит проходит в условиях усиленных мер безопасности с участием порядка десяти тысячи сотрудников израильских силовых структур.