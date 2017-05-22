İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından itibaren 642 terörist etkisiz hale getirildi

2017-05-22 13:21 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçlerince yılbaşından itibaren düzenlenen 4 bin 786 operasyonda 316'sı ölü, altısı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 657 sığınak ve barınak imha edilirken 33 ton patlayıcı madde ile 2 bin adet ağır/uzun namlulu silah ve 400 bin adet çeşitli çapta mühimmat ele geçirildi.