На заседании ОЧЭС Эрдоган резко отреагировал на выступление представителя Армении против Азербайджана

2017-05-22 13:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в своем выступлении А. Овакимян заявил, что азербайджанская сторона должна прекратить политические обвинения. Он сказал, что ОЧЭС не является политической организацией и что такого рода вопросы не должны здесь обсуждаться.

Сразу после выступления А. Овакимяна президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласен с ним: «Ни один из выступивших здесь представителей не прибегнул к политическому обвинению или оценке. Но вы посвятили все свое выступление этому, что по-моему мнению неправильно».