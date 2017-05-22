С завтрашнего дня в Азербайджане установится нестабильная погода

2017-05-22 13:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами будет слабый туман. Южный ветер вечером сменится порывистым, северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 22-27, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами будет туман. Однако днем, в основном, в северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. Местами возможен град. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Ночью 12-17, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Завтра вечером и до второй половины 25 мая, начиная с северных и западных районов, на территории Азербайджана установится нестабильная погода, временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Западный ветер местами усилится. В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)