Эрдоган резко отреагировал на выступление представителя Армении против Азербайджана

2017-05-22 13:40 | www.oxu.az | 2

Выступление на проходящем в Стамбуле саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЕС) помощника министра иностранных дел Армении Ашота Овакимяна вызвало недовольство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в своем выступлении А. Овакимян заявил, что азербайджанская сторона должна прекратить политические обвинения. Он сказал, что ОЧЭС не является политической организацией и что такого рода вопросы не должны здесь обсуждаться.

Сразу после выступления А. Овакимяна президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласен с ним: «Ни один из выступивших здесь представителей не прибегнул к политическому обвинению или оценке. Но вы посвятили все свое выступление этому, что по-моему мнению неправильно».

A.M.