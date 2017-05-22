Челик, взявший ответственность за убийство российского пилота, получил 5 лет тюрьмы

2017-05-22 13:51 | www.apa.az | 2

Алпарслан Челик, который подозревается в убийстве российского пилота Олега Пешкова, получил в Турции 5 лет тюрьмы за незаконное владение оружием.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, расследование по делу о причастности Челика к убийству российского военнослужащего продолжается.

Ранее адвокат заявил, что подсудимый не может быть выдан Российской Федерации до тех пор, пока у турецкой стороны не будет достоверных доказательств его вины.