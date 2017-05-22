Председатель комитета ЕП: «Азербайджан – значимый партнер для Европы»

2017-05-22 14:21 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом сказал находящийся с визитом в Баку председатель комитета внешних связей Европейского парламента, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид МакАлистер.

Он отметил, что Европарламент глубоко озабочен проблемами, с которыми Азербайджан столкнулся: «Европарламент всегда поддерживает территориальную целостность, суверенитет Азербайджана и высоко оценивает сотрудничество со страной».