Азербайджанцы Швейцарии обратились к госструктурам России

2017-05-22 14:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Культурный кружок азербайджанцев Швейцарии направил обращение президенту России, Верховному суду и минюсту РФ в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, распространенном в понедельник.

В обращении выражается глубокое сожаление в связи с аннулированием регистрации ВАК. «Как большая организация, объединяющая проживающих в Швейцарии азербайджанцев, знаем, что сложно налаживать работу с диаспорой, сохранять культурные связи с родиной», - говорится в обращении.

"Этим решением вы можете лишить проживающих на территории России людей изучать свой язык и культуру, отмечать праздники и сохранить культурные связи с исторической родиной», - говорится в обращении.

В обращении выражена надежда на то, что госструктуры России, исходя из толерантного отношения ко всем нациям и этническим группам, устранят недопонимание и ВАК вновь будет представлять азербайджанскую диаспору в России.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)