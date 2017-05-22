Макалистер: «Европарламент не несет ответственности за визит некоторых парламентариев в Нагорный Карабах»

2017-05-22 14:31 | www.apa.az | 3

Председатель Комитета иностранных дел Европарламента, вице-президент Европейской народной партии Дэвид Макалистер выразил отношение к незаконным визитам некоторых членов Европарламента в Нагорный Карабах.

Как сообщает АПА, на брифинге в Милли Меджлисе Д. Макалистер сказал, что подобные визиты происходят по собственной инициативе этих парламентариев и Европарламент не несет за это ответственности: «Визит не был совершен от имени ЕП, они сделали это самостоятельно. Вы знаете, что Европарламент также не признал проведенный в Нагорном Карабахе 20 февраля т.н. «референдум». Кроме того, хотел бы отметить, что свобода самовыражения для нас важна. Каждый может выражать свое мнения и делать то, что хочет. Мы не можем вмешиваться в поступки этих парламентариев».