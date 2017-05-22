Огтай Асадов: «Новая энергетическая стратегия Азербайджана привнесла в регион трансформацию и прогресс»

2017-05-22 14:32 | www.apa.az | 3

«Организация Черноморского экономического сотрудничества создана для формирования единого экономического пространства Черноморского региона».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом в своем выступлении на 25-м Саммите глав государств и правительств стран-членов ОЧЭС в Стамбуле сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов.

По его словам, верховенство международного права - необходимое условие регионального экономического сотрудничества, которое может привести к экономическому росту в регионе. «Начатые нами многосторонние проекты сыграли важную роль в обеспечении в регионе мира, стабильности, безопасности, диалога и взаимопонимания между странами-участницами. Месторасположение Азербайджана мы расцениваем как геостратегическое преимущество для сотрудничества. Этим преимуществом мы воспользовались для увеличения транзитного потенциала страны путем развития коридоров Восток-Запад и Север-Юг. В начале 90-х прошлого века Азербайджан представил сотрудничество в энергетической сфере в Черноморском регионе как процесс регионального развития. Все это стало началом нового подхода к энергетическому сотрудничеству и новой энергетической стратегии Азербайджана. Этот подход привнес в регион новую трансформацию и прогресс. Азербайджан превратился в важного партнера в обеспечении энергетической безопасности для более широкого региона».