МИД Ирана подверг критике выступление Трампа

2017-05-22 14:40 | www.apa.az | 3

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми подверг критике выступление президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии.





Как сообщает тегеранское бюро АПА, Б.Касеми назвал высказанные в адрес Ирана слова Трампа безосновательными: «Достойный и верный иранский народ прозрачно провел 12-е президентские выборы, таким образом Исламская Республика объявила привязанность своей системе. Не прошло 48 часов, как президент США своими безосновательными заявлениями в адрес Ирана постарался еще больше распространить свою антииранскую политику и еще больше заинтересовать региональные страны в приобретении оружия у Америки. Обманчивые позиции официальных лиц правительства США, их выступления и разрушительные шаги направлены против народов региона и служат укреплению позиции сионистского режима».

Спикер МИД Ирана призвал правительство США прекратить разжигать новые войны, вести антииранскую политику и поставлять оружие сторонникам терроризма: «К сожалению, мы становимся свидетелями того, что вражеская и агрессивная политика официальных лиц США приводит к усилению террористических группировок в регионе. Было бы хорошо, если бы страны региона, отдающие взамен миражной поддержки Америки миллионы долларов своих граждан, дали бы право своему народу на самоопределение, таким образом, обеспечив им стабильность и благосостояние. Поддержка Америкой и ее сторонниками террористов в регионе настолько очевидна, что никто не верит обвинениям других в терроризме. Народы региона поняли, что если источники поставок оружия, денег и информации ИГИШ исчезнут, то его спокойно можно будет уничтожить. Пусть Америка и ее сторонники в регионе знают, что сегодня Исламская Республика демократична, сильна, стабильна, она опирается на поддержку народа. Подобные выступлениями представителей таких стран не заставят страну уйти со своего пути».

Отметим, Д.Трамп во время своего выступления в Саудовской Аравии обвинил Иран в поддержке терроризма в регионе.