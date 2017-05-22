В Японии откроют первую робоферму

2017-05-22 14:46 | www.oxu.az | 3

Тяжёлый труд в сельском хозяйстве постепенно ложится на плечи роботов. В Киото готовятся к открытию первой в мире роботизированной фермы, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Компания Spread завершает настройку и пусконаладочные работы на ферме по выращиванию крайне популярного в Японии салата-латука.

Производительность роботизированной фермы оценивают в 30 тысяч кочанов овощей в день, а ухаживать, собирать и упаковывать свежесобранный урожай будут исключительно роботы.

Н.О.