Определены лучшие молодые ораторы Азербайджана– церемония награждения (ФОТО)

2017-05-22 14:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности прошел финал и церемония награждения победителей проекта Azərbaycan İctimai Nitq Çempionatı, организованный #eprojectgroup при содействии Muğan Bank, общественных объединений AAA и ASAN Könüllüləri, программы Youth İnc. и компании EduHUB, сообщает Trend Life.

На открытии руководитель проекта Кянан Мамедов отметил, что чемпионат среди молодых ораторов проходит в четвертый раз и его главная цель - формирование и развитие первых презентационных навыков молодежи. В рамках проекта для участников были проведены различные тренинги и мастер-классы.

Проект состоял из трех частей:

#learn– участники прошли тренинг общественного коуча по ораторскому искусству и спикера ТЕД-а Сеймура Расулова.

#prepare – участники, прошедшие тренинг, подготовили свои выступления в соответствии с приобретёнными знаниями по выбранным им темам. В период подготовки участников менторствовали профессиональные ораторы. Выступления готовились на английском языке и в индивидуальном порядке.

#win – соревновательный этап. Выступления оценивались в три этапа (предварительный выбор, полуфинал и финал). Победителей определяло жюри по бальной системе.

В состав жюри вошли - директор Youth İnc. Алекбер Мустафаев, представители - EBSCO Сеймур Расулов, BP Рашад Байрамов и PASHA Bank Джейхун Атаев.

Победителем среди 14 финалистов был признан студент третьего кура Бакинского инженерного университета Рубай Самедзаде с презентацией Law of attraction, второе место – ученица 11 класса Лицея имени академика Зарифы Алиевой Айшан Алиева, третье – магистр Государственного университета нефти и промышленности Джавид Абурагим, которые были отмечены почетными дипломами и ценными призами.

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(Автор: Вугар Иманов)