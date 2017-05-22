Ильхам Алиев принял председателя комитета Европарламента - ОБНОВЛЕНО

2017-05-22 14:41 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, глава государства Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в ходе визита в нашу страну Дэвида МакАлистера с большой делегацией будет проведен плодотворный обмен мнениями о сотрудничестве и партнерских связях и визит пройдет успешно.

Коснувшись обширной программы визита делегации в Азербайджан, Президент Ильхам Алиев отметил важность этого визита с точки зрения укрепления сотрудничества нашей страны с Европейским парламентом и, в целом, европейскими институтами.

Новый председатель комитета по внешним связям Европейского парламента, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид МакАлистер проинформировал президента Ильхама Алиева о программах визита в Азербайджан, а также в регион. Он отметил, что в состав делегации входят члены различных политических групп, представленных в Европарламенте. Дэвид МакАлистер сказал, что целью визита является близкое ознакомление с ситуацией в Азербайджане.

На встрече был проведен обмен мнениями о происходящих в последние годы в Азербайджане процессах, сотрудничестве Азербайджана с Европейским Союзом и его перспективах, нынешней ситуации в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вопросах прав человека, свободы мысли и др.