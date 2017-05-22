Самед Сеидов: «Мы сторонники организации платформы мира между Азербайджаном и Арменией в Европарламенте»

2017-05-22 14:58 | www.apa.az | 3

«Мы сторонники организации платформы мира между Азербайджаном и Арменией в Европарламенте и других международных организациях. Мы говорим об этом и в Европарламенте, и во время встреч с делегацией структуры, и в других международных организациях».

Как сообщает АПА, об этом на совместном брифинге с делегацией Европарламента сказал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

«Азербайджан готов к переговорам, а готовность противоположной стороны под вопросом. Я уверен, что открытые и свободные отношения между комитетами поспособствует развитию связей между парламентами Азербайджана и Европы, а также сыграет большую роль в донесении до европейского общества реалий о нагорно-карабахском конфликте», - сказал он.