В Чечне из-за подозрений в гомосексуальности убили бойца Росгвардии

2017-05-22 14:53 | www.oxu.az | 3

Одной из жертв массового преследования геев в Чечне стал боец Росгвардии.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники. Изданию стало известно, что его и еще двоих мужчин убили из-за подозрения в гомосексуальной ориентации.

Газета также сообщает об убийстве жителя Ижевска, этнического русского, которого в Чечне сначала поместили в секретную тюрьму для геев, а затем выпустили и убили уже за пределами республики.

Сейчас, как сообщает газета, в Чечне началось давление на родственников геев, которые бежали из республики. Сотрудники полиции заставляют их писать заявления о том, что сыновья или братья уехали «на заработки в Москву в конце февраля», и никаких претензий к действиям властей у них нет. У «Новой газеты» есть аудиозапись одного из таких требований со стороны полиции.

Н.О.