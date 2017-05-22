В Палермо застрелили одного из боссов сицилийской мафии

2017-05-22 15:03 | www.apa.az | 3

Один из боссов сицилийской мафии 67-летний Джузеппе Даинотти был застрелен в понедельник утром в центре Палермо.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по свидетельствам очевидцев, выстрелы в палермитанском районе Дзиза раздались около восьми часов утра, когда известный мафиози ехал по улице на велосипеде. Его тело обнаружила в луже крови одна из местных жительниц, которая только что проводила своих детей в школу. «Я сразу не поняла, что это были выстрелы, думала, что ребята взрывают петарды. Выглянула в окно, а там – мужчина в луже крови. И вокруг никого. А уже вскоре сюда приехали машины полиции и карабинеров», — рассказала она журналистам.

Даинотти был убит выстрелом в голову. Вероятнее всего, киллеров было двое и они приехали на место преступления на мотоцикле. Согласно первой информации, правоохранительные органы склоняются к версии, связанной со сведением счетов между различными кланами «Коза ностра».

Даинотти был арестован в 1991 году по обвинению в убийстве и организации дерзкого ограбления банка в Палермо, в результате которого были похищены несколько миллиардов лир. Первоначально он был приговорен к пожизненному тюремному заключению, которое затем благодаря решению Конституционного суда Италии было заменено ему, как и некоторым другим находившимся в тюрьме опасным преступникам, на 30 лет лишения свободы. После 25 лет, проведенных в камере, босс мафии был досрочно выпущен на свободу в 2014 году.

Расследованием обстоятельств убийства Даинотти руководит Управление по борьбе с мафией Палермо.

Многие сицилийские СМИ опубликовали информацию об убийстве Даинотти под заголовком "Мафия опять начинает стрелять". Они обращают внимание на то, что преступление было совершено накануне 25-летия убийства выдающегося борца с мафией Джованни Фальконе. Он погиб 23 мая 1992 года вместе со своей женой Франческой Морвилло и тремя сотрудниками охраны в результате теракта, подготовленного главарями "Коза ностра". Бронированный автомобиль, в котором знаменитый следователь ехал из аэропорта в Палермо, был взорван мощной бомбой, заложенной на автостраде близ городка Капачи.