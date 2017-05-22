В 2016 году Кабмин направил на повышение капитала МБА 68% средств Резервного фонда

2017-05-22 15:13 | www.apa.az | 3

В 2016 году 68% средств Резервного фонда Кабмина, предусмотренного в госбюджете, было направлено на повышение уставного капитала Международного банка Азербайджана (МБА).

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на «Интерфакс», об этом говорится в заключении Счетной палаты о выполнении госбюджета за прошлый год. Согласно материалам Счетной палаты, на 2016 год средства Резервного фонда Кабмина в госбюджете были предусмотрены в размере 831 млн. 380,4 тыс. манатов, фактически составили 828 млн. 972,8 тыс. манатов. При этом 77,5% израсходованных средств пришлось на три структуры: МБА (564 млн. манатов, 68%), Центризбирком (46,163 млн. манатов, 5,7%), Министерство обороны (31,771 млн. манатов, 3,8%).

Отметим, что МБА в январе 2017 года завершил процесс увеличения уставного капитала на 93,5% - до 1 млрд. 241 млн. 287 тыс. 248,06 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн. манатов. В результате Минфин Азербайджана увеличил долю в капитале МБА с 54,96% до 76,73%.