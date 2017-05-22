Бомж командовал велогонкой «Tour of Ukraine» – ВИДЕО

2017-05-22 15:08 | www.oxu.az | 3

В столице Украины проходит многодневная велогонка – «Tour of Ukraine», в которой участвуют команды 20 стран, включая Азербайджан, Испанию, США, Узбекистан, Аргентину, Великобританию, Чехию, Польшу, Италию, Португалию, Казахстан, Белоруссию, Россию, Австрию, Германию, Нидерланды, Латвию, Болгарию, Израиль и Молдавию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Федеральное агентство новостей, один из журналистов снял на видео забавный эпизод – бомж взялся руководить велогонщиками на центральной улице столицы Киева – Крещатике.

Он встал на краю тротуара со свистком и указывал велосипедистам, куда и как им следует ехать. Некоторые гонщики действительно выполняли его указания, потому что решили, что подобный внешний вид волонтеров это нормально для Украины.

После жалоб этих гонщиков на место прибыла полиция – тоже на велосипедах. Бомжу было велено прекратить сбивать с толку велосипедистов. Бомж униженно кланялся полицейским, пообещав больше не вмешиваться в ход велогонки.

Заметив, что его снимают, бомж сам подошел и немного рассказал про себя. Оказалось, его зовут Алексей, он приехал в Киев из Крыма три года назад. Ранее Алексей профессионально занимался спортом, но спортивная карьера в Киеве у Алексея не задалась. Причины Алексей пояснять отказался, но судя по тому, что он был пьян с самого утра, можно предположить, что проблема в алкоголизме. После этого Алексей улегся спать прямо на лавочке.

И.Н.