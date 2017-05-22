Жизни 600 тыс. детей оказались под угрозой из-за проблем с финансированием программы ООН

2017-05-22 15:28 | www.apa.az | 2

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли заявил, что сотни тысяч детей в мире рискуют умереть от голода ввиду проблем с финансированием этой организации.

Как передает АПА со ссылкой на Associated Press, по его словам, около 600 тыс. детей «грозит смерть от голода» в случае, если не будут найдены пути ликвидации «пробелов» в финансировании ВПП.

Бисли, который ранее был губернатором американского штата Южная Каролина, также сообщил, что будет использовать все свои связи с Вашингтоном, чтобы предотвратить сокращения финансирования ВПП со стороны США.