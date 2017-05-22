Эрдоган: «После создания ОЧЭС многие думали, что она не просуществует долго»

2017-05-22 15:31 | www.apa.az | 3

Как сообщает турецкое бюро АПА, об этом на пресс-конференции по завершении саммита стран-членов ОЧЭС сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Президент Эрдоган напомнил, что в начале 90-х разрушились страны, многие восстановили независимость, глобальная система была переустроена. По его словам организация была создана в период, когда региональные конфликты, этническая напряженность достигла самого высокого уровня, а теперь ей исполнилось 25 лет: «После создания ОЧЭС многие думали, что она не просуществует долго. Однако теперь мы стали свидетелями того, что она превратилась в уважаемую в мире организацию».

Подчеркнув, что основным вопросом повестки их председательства с начала 2017 года является тема «Устойчивое развитие», президент Эрдоган сказал следующее: «В то время как в различных регионах мира продолжается экономическое неравенство, мы понимаем, что «устойчивое развитие» остается просто лозунгом. Страсть к неограниченному производству и стремление к высокому доходу привело к тому, что в продукты питания добавляют опасные вещества. Несмотря на это, мы думаем, что этому вопросу не придается большого значения. Миллиардами людей голодают. Для продолжения развития все должны приложить еще больше усилий. Уверены, что в этом вопросе ОЧЭС сможет занять передовые позиции».

Напомнив, что 11 мая было проведено заседание министров экономики стран-членов, а 17 мая – министров сельского хозяйства, Р. Т. Эрдоган довел до сведения гостей, что 21 мая будет проведено заседание министров здравоохранения. Он заявил, что принята итоговая декларация саммита. Также Эрдоган отметил, что 29 июня Турция передаст председательство Украине.