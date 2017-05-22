В рамках IV Игр исламской солидарности проходят финальные соревнования по настольному теннису (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-05-22 15:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку в последний день IV Игр исламской солидарности проходит финал соревнований по настольному теннису, передает Trend. Состязания проходят в Спортивном комплексе "Сярхядчи".

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.