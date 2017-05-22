Кредитную организацию не разрешили превратить в НБКО

2017-05-22 15:41 | www.oxu.az | 3

Палата надзора над финансовыми рынками не позволила превратить действующее в Имишлинском районе ООО «Ağan Kredit İttifaqı» в небанковскую кредитную организацию (НБКО).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Палате.

Примерно год назад изменилась организационно-правовая форма данного союза, и он прошел регистрацию в Минналогов в качестве НБКО.

После этого финансовая структура обратилась в Палату надзора над финансовыми рынками, основываясь на том, что ее уставной капитал соответствует минимальному требованию для НБКО – 300 тыс. манатов.

Однако Палата дала отрицательный ответ. «Ağan Kredit İttifaqı» было рекомендовано вернуться в прежнюю организационно-правовую форму. Причины такого решения не сообщаются.

Отметим, что «Ağan Kredit İttifaqı» была создана в 2011 году. В настоящее время ее уставной капитал составляет 300 тыс. 335 манатов.

У.А.

