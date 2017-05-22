Трампа заподозрили в сатанизме и сравнили с магом Саруманом

2017-05-22 15:48 | www.oxu.az | 3

Пользователи сети высмеяли президента США Дональда Трампа за фотографию из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, где он во время официального визита поучаствовал в церемонии открытия Международного центра противодействия экстремистской идеологии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, в Twitter начали активно распространять снимок, на котором Трамп вместе с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом держится за символ центра — светящийся стеклянный шар. Пользователи в шутку предположили, что с его помощью президент США поклоняется сатане или пытается увидеть будущее, как маг Саруман из «Властелина колец».

Церковь Сатаны в своем Twitter уже заявила, что на снимке Трамп не участвует в сатанинском ритуале.

Трамп встретился с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом в субботу, 20 мая. Вместе с президентом США в Саудовскую Аравию прибыла его жена Мелания, дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер.

И.Н.