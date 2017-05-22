Элариз: Я не в курсе того, что выиграл «Greencard»

2017-05-22 15:56 | www.oxu.az | 3

Я не в курсе того, что выиграл «Greencard». Ведь я не подавал заявку.

Как передает Oxu.Az, об этом певец Элариз Мамедоглы заявил AzVision.az, комментируя информацию прессы о том, что он выиграл удостоверение «Greencard», позволяющее проживать и работать в США.

«Я не обращался по поводу «Greencard». Я даже не говорю по-английски. Что мне делать в Америке?! Может кто-то из моих сыновей подал заявку от моего имени. Но мне ничего неизвестно. Я сам удивился».

А.С.

