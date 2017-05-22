Юные москвичи отметили государственный праздник Азербайджана - День Республики (ФОТО)

2017-05-22 15:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В московском Центре содействия семейному воспитанию "Кунцевский" прошел праздничный концерт, посвященный государственному празднику Азербайджана - Дню Республики, который отмечается 28 мая.

Чудесный концерт подарили юные азербайджанские артисты своим российским сверстникам накануне празднования Дня Республики. Они и спели, и прочитали стихи, и станцевали.

Открыла вечер Наталия Красовская, руководитель пресс-службы межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, которая и занималась организацией праздника. «Одна из самых главных ценностей сегодняшнего дня – это дружба, - отметила Наталия Красовская. - Сегодня мы с вами проводим праздник, который посвящен Дню Республики Азербайджан. Представляете, около ста лет у нас с вами есть верный друг, который находится на южных границах нашего государства. А что мы можем сказать о дружбе? Дружба – это когда мы друг друга хорошо знаем. Поэтому мы решили познакомить вас – людей будущего, которые сегодня растут и выбирают, каким будет их завтрашний день – с культурой древнего Азербайджана».

Участник ансамбля Эмин признался, что танец своего народа он демонстрировал на сцене впервые, но совсем не волновался, зато был очень рад и горд. «Очень было весело. Мне понравилось, что на наше выступление собралось столько народа. Для меня важно показывать другим культуру своего народа. Я всегда буду это делать, так как никто не должен забывать свои национальные традиции».

Поддержали своего коллегу и еще более юные артистки, Нахида и Зейнала, которые не только танцевали, но и прочитали замечательное стихотворение народного поэта Самеда Вургуна "Азербайджан" – сразу и на азербайджанском, и на русском. Обе заявили, что выступать перед такой чуткой публикой было совсем нетрудно и очень приятно и они очень надеются, что их пригласят еще раз.

Что, безусловно, произойдет еще не раз, потому что московские ребята с удовольствием ждут всех в гости снова. Например, воспитанница Центра Оксана рассказала, что праздник оказался для всех них огромным сюрпризом. Про Азербайджан Оксана, конечно, знала, и тем волнительней оказалась возможность познакомиться с его традициями поближе. «Мне понравилось, как девочки пели и танцевали с мальчиками. Очень платья красивые. И танец красивый. Они молодцы, спасибо им большое!»

Звездой праздника стала певица и композитор Илона Янковская, которая исполнила две азербайджанские композиции. Певица рассказала, что ей очень важно представлять культуру Азербайджана - особенно знакомить с ней детей, потому что они запоминают такие вещи на всю жизнь. При этом сама Илона не этническая азербайджанка, но она родилась в Баку и с детства впитала эту доброжелательную культуру, которой теперь считает необходимым поделиться со всеми. «Я всегда чувствовала в Азербайджане такую теплоту и доброту к себе. Я знаю, насколько там любят интернационализм, насколько гостеприимен Азербайджан».

Это отметила и мама одного из воспитанников Центра содействия семейному воспитанию "Кунцевский", ребенка с ограниченными возможностями: «Наши дети очень хорошо реагировали. Несмотря на то, что они у нас не разговаривают, они даже подпевали! Их реакция, их глаза, удивление… это очень приятно. Музыка вообще на наших детей потрясающе действует. Спасибо вам огромное, приезжайте к нам почаще!»

После концерта юные артисты угостили своих российских сверстников знаменитыми азербайджанскими сладостями. А затем воспитанники Центра, проводив артистов, совместно с представителями межпарламентской группы дружбы посадили цветы в память о замечательном концерте и чудесной стране, с культурой которой они в этот день познакомились.

"Я очень рад, что нам удалось подарить этот праздник детям, - комментирует руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. - Причём это был праздник для всех - и для азербайджанских артистов, и для московских зрителей. Замечательно, когда наши дети делают вместе что-то настолько позитивное. Это значит, что у дружбы наших народов есть основа для дальнейшего укрепления и развития".

28 мая в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Республики. Он установлен в честь провозглашения Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азербайджанской Демократической Республики. АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала.

День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 г. отмечается как государственный праздник.